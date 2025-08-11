Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко

Про це інформує Урядовий портал.

"Провела змістовну розмову з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття Кластера 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", - цитує Свириденко пресслужба Кабміну.

На її думку, членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи.

Прем'єрка додала, що Україна розраховує на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення.