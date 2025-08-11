Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
Прем'єрка Юлія Свириденко під час розмови з очільником уряду Фінляндії Петтері Орпо заявила, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно
Про це інформує Урядовий портал.
"Провела змістовну розмову з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття Кластера 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", - цитує Свириденко пресслужба Кабміну.
На її думку, членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи.
Прем'єрка додала, що Україна розраховує на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення.
- У квітні єврокомісарка Кос заявила, що в Брюсселі хочуть розділити Україну та Молдову вже в червні цього року.
- Пізніше того ж місяця у Єврокомісії сказали, що не ініціюють і не вимагають розділення переговорного процесу щодо вступу України та Молдови до ЄС. Те саме сказала й посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
