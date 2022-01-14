ЮНІСЕФ: у грудні низка бідних країн відмовилася від понад 100 млн доз COVID-вакцини

Про це сказала директорка відділу постачання ЮНІСЕФ Етлева Каділлі, передає Reuters.



"Понад 100 млн доз не були прийняті лише за грудень", - зауважила вона.



Каділлі уточнила, що відмовлялися від препарату здебільшого через короткий термін придатності. Бідні країни не завжди мають змогу зберігати вакцину в належних умовах. Іншою причиною є сильна недовіра громадян до вакцин.



Згідно з програмою COVAX, 144 держави отримали близько 987 млн доз вакцини від коронавірусу, з них близько 681 млн доз надали країнам, які розвиваються. Так, 30 країн, зокрема Конго й Нігерія, використали менше за половину отриманих доз.



За статистикою ВООЗ, у січні повністю вакцинувалися від коронавірусу 67% громадян багатих країн, а лише 8% населення бідних мають принаймні одне щеплення.



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