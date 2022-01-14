ЮНІСЕФ: у грудні низка бідних країн відмовилася від понад 100 млн доз COVID-вакцини
У грудні кілька бідних країн не прийняли понад 100 млн доз вакцини від коронавірусу, переданих їм за програмою COVAX
Про це сказала директорка відділу постачання ЮНІСЕФ Етлева Каділлі, передає Reuters.
"Понад 100 млн доз не були прийняті лише за грудень", - зауважила вона.
Каділлі уточнила, що відмовлялися від препарату здебільшого через короткий термін придатності. Бідні країни не завжди мають змогу зберігати вакцину в належних умовах. Іншою причиною є сильна недовіра громадян до вакцин.
Згідно з програмою COVAX, 144 держави отримали близько 987 млн доз вакцини від коронавірусу, з них близько 681 млн доз надали країнам, які розвиваються. Так, 30 країн, зокрема Конго й Нігерія, використали менше за половину отриманих доз.
За статистикою ВООЗ, у січні повністю вакцинувалися від коронавірусу 67% громадян багатих країн, а лише 8% населення бідних мають принаймні одне щеплення.
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