"Юридичний Рамштайн": Костін розповів про конференцію United for Justice щодо притягнення РФ до відповідальності
Генеральний прокурор України Андрій Костін розповів про конференцію United for Justice, що відбудеться 3 березня. Вона має об'єднати світові зусилля для притягнення РФ до відповідальності
Про це Андрій Костін розповів в коментарі РБК-Україна.
Генеральний прокурор зауважив, що конференція United for Justice 3 березня охоплюватиме всі елементи відповідальності Росії, країни-агресора. І саме вона має стати "юридичним Рамштайном" та забрати всіх дотичних до притягнення РФ до відповідальності не тільки в Україні, а й у світі.
"Тут ми будемо говорити про все - і про відповідальність на національному рівні, на рівні МКС, про створення Спецтрибуналу, механізм компенсації, такі найтяжчі злочини, як геноцид, злочини проти дітей, злочини, пов'язані з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Всі ці компоненти будуть розглядатися на цій конференції", - зазначив Костін.
- Нагадаємо, анонс конференції відбувся 24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення. Зазначалося, що міжнародні партнери зберуться на "юридичний Рамштайн" в Україні.
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