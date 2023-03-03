Про це Андрій Костін розповів в коментарі РБК-Україна.

Генеральний прокурор зауважив, що конференція United for Justice 3 березня охоплюватиме всі елементи відповідальності Росії, країни-агресора. І саме вона має стати "юридичним Рамштайном" та забрати всіх дотичних до притягнення РФ до відповідальності не тільки в Україні, а й у світі.

"Тут ми будемо говорити про все - і про відповідальність на національному рівні, на рівні МКС, про створення Спецтрибуналу, механізм компенсації, такі найтяжчі злочини, як геноцид, злочини проти дітей, злочини, пов'язані з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Всі ці компоненти будуть розглядатися на цій конференції", - зазначив Костін.