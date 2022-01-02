Ющенко змінив імідж
Президент України Віктор Ющенко запустив бороду
Фото з експрезидентом опублікувала на фейсбуці директорка Ukrainian Wine & Spirit School, членкиня Асоціації сомельє України Катерина Ющенко.
На світлині 67-річний Ющенко позує з Катериною біля новорічної ялинки.
Також Катерина Ющенко опублікувала відео родинного святкування Нового року.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе