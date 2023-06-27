Про те, що зміниться для пацієнтів та як отримати електронний рецепт, розповіли в Центрі громадського моніторингу та контролю.

Можливість продовжувати рецепт без візиту до лікаря

Як пояснили в Кабінеті Міністрів, українці користуються електронними рецептами за програмою "Доступні ліки" ще з 2019 року. Проте раніше поряд з е-рецептами існували й паперові аналоги. Проте вже з 1 липня цього року все перейде в онлайн.

Серед плюсів електронних рецептів у Кабміні називають можливість продовжувати призначення препаратів без візиту до лікаря.

"Якщо пацієнт потребує тривалого лікування, повторний е-рецепт на цю групу ліків можна буде отримати дистанційно", – йдеться на сайті уряду.

МОЗ: електронний рецепт дасть змогу ефективніше розподіляти бюджетні кошти

Фото: Колаж Наталії Цапик

Своєю чергою в Міністерстві охорони здоров’я пояснюють: впровадження електронних інструментів дозволяє краще керувати програмою "Доступні ліки", розуміти запити та потреби, відповідно – більш ефективно розподіляти бюджетні кошти. У МОЗ додають: якщо пацієнтові незручно користуватися електронним рецептом, лікар може додатково видрукувати інформаційну довідку, в якій міститиметься інформація про рецепт.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні виписали 14 мільйонів електронних рецептів

У МОЗ запевняють, що українці вже масово переходять на використання е-рецептів. За їхніми даними, лише за останній місяць понад 50 тисяч пацієнтів уперше отримали електронний рецепт за програмою "Доступні ліки". А з початку 2023 року "Доступні ліки" за е-рецептом виписали понад 1,5 млн українців – пацієнтам, які потребують амбулаторного лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми, розладів психіки та епілепсії. Якщо ж брати період повномасштабної війни, то було погашено 14 мільйонів електронних рецептів за програмою "Доступні ліки".

Пошукати на карті або "Спитати Гриця"

"Доступні ліки" забезпечують повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів. До програми входять 486 лікарських засобів. Щоб отримати препарати за програмою, необхідно зробити кілька кроків. Спершу потрібно звернутися до лікаря, декларація з ним під час воєнного стану – необовʼязкова. Далі треба отримати рецепт і відшукати аптеку, яка випускає ліки за програмою. Такі заклади можна знайти на електронній карті або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Також інформацію про те, які аптеки входять до програми, можна отримати через чат-бот у telegram "Спитай Гриця".