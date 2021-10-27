З 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна.

Журналісти посилаються на підсумки аукціону "Укренерго", на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".

НАЕК "Енергоатом" викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ "Електро Ком'юніті".

Нагадаємо, починаючи з серпня, державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. Дефіцит вугілля виник улітку через низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.

У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.