З 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Білорусі
З 1 листопада Україна відновить імпорт електроенергії з Білорусі через дефіцит вугілля на державних ТЕС
Про це повідомляє РБК-Україна.
Журналісти посилаються на підсумки аукціону "Укренерго", на якому відповідні потужності викупила державна компанія "Енергоатом".
НАЕК "Енергоатом" викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 доступних МВТ. Ще 15 МВт придбало ТОВ "Електро Ком'юніті".
- Нагадаємо, починаючи з серпня, державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. Дефіцит вугілля виник улітку через низькі ціни на електроенергію, які не дозволяли ТЕС купувати вугілля.
- У серпні ситуація стабілізувалася та приватні ТЕС почали імпортувати вугілля. Державні ТЕС імпорту не здійснювали.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.54
-
EUR
Купівля 30.41Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе