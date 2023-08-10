З 11 серпня на українських дорогах запрацюють ще 50 камер автофіксації порушень ПДР
З п'ятниці, 11 серпня, на дорогах України розпочнуть роботу ще 50 комплексів автоматичної фіксації правопорушень
Про це інформує перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.
Повідомляється, що запустять 31 камеру, що припинили роботу через повномасштабну війну, а також будуть встановлені 19 нових. Таким чином, загальна кількість пристроїв, які фіксують порушення правил дорожнього руху, досягне 215.
Уперше камери запускають:
- Бердичів (1 комплекс) — вулиця Одеська, 27, напрямок спрямування приладу вулиця Волочаївська;
- Кривий Ріг (2 комплекси) — Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця 21 бригади Національної гвардії; Нікопольське шосе, 22, напрямок спрямування приладу вулиця Дніпровське шосе;
- Суми (1 комплекс) — вулиця Харківська, 111, напрямок спрямування приладу вулиця Війська Запорозького;
- Ужгород (2 комплекси) — вулиця Минайська, 8, напрямок спрямування приладу вулиця Антона Макаренка; вулиця Минайська, 24, напрямок спрямування приладу проспект Свободи;
- Чернівці (5 комплексів) — проспект Незалежності, 125, напрямок спрямування приладу вулиця Героїв Майдану;
- проспект Незалежності, 94, напрямок спрямування приладу вулиця Небесної сотні;
- вулиця Героїв Майдану, 160, напрямок спрямування приладу вулиця Олександра Щербанюка;
- вулиця Галицький шлях, 46-В, напрямок спрямування приладу вулиця Клубна;
- на 0 км+972 автодороги М-19-03 напрямок спрямування приладу Чернівецька об’їзна дорога;
- Вінницька область (2 комплекси) — на 491 км+090 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Умань та на 490 км+890 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу м. Вінниця;
- Закарпатська область (2 комплекси) — на 2 км+395 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу с. Верхній Коропець та на 7 км+734 автодороги М-08 напрямок спрямування приладу вулиця Доманинська;
- Тернопільська область (3 комплекси) — на 328 км+315 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Тернопіль;
- на 268 км+641 автодороги М-19 напрямок спрямування приладу м. Кременець;
- на 158 км+740 автодороги М-30 напрямок спрямування приладу селище Великі Борки;
- Чернівецька область (1 комплекс) — на 100 км+356 автодороги Р-62 напрямок спрямування приладу м. Сторожинець.
- З 28 квітня на дорогах низки областей та міст України відновили роботу 35 комплексів фотофіксації порушень ПДР. Найбільше на Львівщині.
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