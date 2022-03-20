З 24 лютого по 18 березня команда "Повернись живим" зібрала для війська майже 2,3 млрд грн

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.



"Ми неодмінно переможемо. Навколо нашої перемоги об'єдналися всі сили добра цього світу. Хтось особисто служить у війську, хтось допомагає війську. Сьогодні хочу подякувати "Повернись живим" — найбільшому в Україні фонду компетентної допомоги армії. З 24 лютого по 18 березня команда організації зібрала для війська 2 291 324 310,43 грн. І це, не рахуючи криптовалютних та готівкових переказів", - повідомив Залужний.



За перші три тижні повномасштабної війни з РФ фонд закупив майна на суму 1 193 849 577,33 грн, й передав ЗСУ десятки тисяч технічних засобів, зокрема: 7 954 засоби зв’язку різного типу, 2 546 шоломів, 1 293 одиниці тепловізійної, нічної та іншої оптики, 1 312 бронежилетів і 573 квадрокоптерів.



"Ці цифри вражають. І вони - найбільш промовиста ілюстрація єдності нації зі своїм військом. Команда "Повернись живим" — прості українці, які з 2014 року працюють на нашу перемогу. Більшість із них непублічні, але я багатьох знаю особисто. Пані Лесю, яка займається фінансами. Аналітика, який знову став розвідником. Співробітників фонду, які втратили власні домівки. Пашу, який вчора під обстрілом вивіз із "сірої зони" покинутого напризволяще дідуся. Та інших членів команди, що 24/7 пліч-о-пліч із нами рятують Україну. Разом до Перемоги!", - написав Валерій Залужний.



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