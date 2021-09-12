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З Києва до Канева знову ходитимуть "ракети"

12 вересня, 2021 неділя
10:32
Економіка

У вересні з Києва до Канева планують в тестовому режимі запустити річковий прогулянковий маршрут на теплоходах "Ракета"

З такою заявою виступила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, передає Еспресо.TV.

"За планом це буде 19 вересня. Опитаємо людей: скільки вони готові за це платити, наскільки їм це комфортно. В фокус-групу ми набрали дуже різних людей: і молодь, і тих, хто працює в великих компаніях. Це перший етап, щоб зробити детальні розрахунки і зробити державну програму по відновленням річкових перевезень", - наводить її слова Главком.

Олеськів також зазначила, що Канів є дуже популярним туристичним місцем в країні.

"У 2019 році Канів і могилу Шевченка відвідало більше людей, ніж Чорнобиль", - наголосила керівниця агенції.

Довідка

"Ракета" - серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися за часів СРСР.

Україною у 1970-х роках ходило понад 150 "ракет".

Згодом цей вид транспорту став економічно не вигідним.

Судна продали за кордон. Частина з них досі ходять в Греції, Таїланді та Канаді.
 

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транспорт
туризм
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Київ
технологiї
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