З Києва до Канева знову ходитимуть "ракети"

З такою заявою виступила очільниця Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, передає Еспресо.TV.



"За планом це буде 19 вересня. Опитаємо людей: скільки вони готові за це платити, наскільки їм це комфортно. В фокус-групу ми набрали дуже різних людей: і молодь, і тих, хто працює в великих компаніях. Це перший етап, щоб зробити детальні розрахунки і зробити державну програму по відновленням річкових перевезень", - наводить її слова Главком.



Олеськів також зазначила, що Канів є дуже популярним туристичним місцем в країні.



"У 2019 році Канів і могилу Шевченка відвідало більше людей, ніж Чорнобиль", - наголосила керівниця агенції.



Довідка



"Ракета" - серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися за часів СРСР.



Україною у 1970-х роках ходило понад 150 "ракет".



Згодом цей вид транспорту став економічно не вигідним.



Судна продали за кордон. Частина з них досі ходять в Греції, Таїланді та Канаді.



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