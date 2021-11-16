З Кіпру екстрадіювали українця, якого підозрюють у торгівлі людьми

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.



У лютому 2020 року правоохоронці Рівненщини викрили житомирянина, який за попередньою змовою осіб, плануючи отримати незаконний прибуток, завербував двох мешканок Рівненини для сексуального рабства в Європі.



Злочинець шукав жінок, які через складні життєві обставини погоджувалися на працевлаштування за кордоном.



Слідчі зібрали достатньо доказів і заочно повідомили чоловікові про підозру, однак той переховувався від покарання. Його оголосили в державний і міжнародний розшук. Поліція з'ясувала, що зловмисник виїхав до Данії.



Зловмисника знайшли на Кіпрі, де він відпочивав, після чого доставили до аеропорту "Бориспіль".



Триває обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує від трьох до восьми років ув'язнення.

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