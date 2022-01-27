З квітня українці зможуть придбати антибіотики в аптеках лише за е-рецептом

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу.



"Стійкість до антимікробних препаратів є однією з найсерйозніших загроз для громадського здоров`я", - сказав Ляшко.



Він переконаний, що ця загроза стоїть поруч із сумнівами щодо доцільності вакцинації.



Посадовець зазначив, що призначити антибіотик і виписати на нього рецепт може тільки лікар. Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, проте необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я. Така умова діє і для аптек та медичних закладів.



"У квітні антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Запуск електронного рецепта вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів і головне - допоможе попередити розвиток стійкості до протимікробних препаратів", - наголосив санлікар.



Повідомляється, що усі працівники, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами, мають бути зареєстрованим в електронній системі.



В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, із вказанням її лікарської форми та дозування. А лікар має вказати спосіб застосування і тривалість прийому.



Пацієнт зможе обрати будь-який наявний лікарський засіб, що містить діючу речовину, вказану в рецепті.



"За даними Центру громадського здоров'я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання та застуду можна лікувати антибіотиками", - розповів Ляшко.



Лікар уточнив, що неправильне вживання призводить до того, що препарати втрачають свою ефективність і все менше захищають від інфекцій.



"Наголошую, антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями і зовсім неефективні у боротьбі з вірусними хворобами", – підсумував посадовець.



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