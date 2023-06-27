Про це повідомила пресслужба Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Під час екскурсії "Тисячолітній шлях Конституції", початок якої заплановано на 15:00, гід розкаже, якими були перші закони давньоруської держави, війська Запорозького та УНР, а також про те, як приймали Основний Закон незалежної України.

Маршрут: Золоті Ворота → «Український клуб» → Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка → Київський міський будинок учителя → Пам'ятник М. Грушевському → Жовтий корпус КНУ → вул. Б. Хмельницького → Будівля КМДА → Майдан Незалежності.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/Y57mt19SaxMNi1jw8

Екскурсія "Конституція – від Пилипа Орлика до Основного Закону України" передбачає знайомство з Основним Законом України від часів його першої розробки до сьогодення. Початок заплановано на 17:00.

Маршрут: Станція метро «Арсенальна» → вул. М. Грушевського → вул. Липська → вул. П. Орлика → вул. Академіка Богомольця → вул. Круглоуніверситетська → вул. Хрещатик → Майдан Незалежності → Софійська площа → вул. Володимирська.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/Vt6PBhgUCrxbU8RP8

Під час екскурсії "Шляхами українського права" учасники зможуть дізнатися про складний процес становлення конституційного права в Україні, а також про людей та події, які мали визначальний вплив на цей процес. Прогулянка почнеться о 18:00.

Маршрут: Червоний корпус КНУ → Пам'ятник М. Грушевському → Київський міський будинок учителя → Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка → Будівля КМДА → Майдан Незалежності → Європейська площа → Національна Філармонія України.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/Bjuo9FAEPcoavjhj6

Якщо під час екскурсії пролунає сигнал повітряної тривоги, учасників спрямують в укриття. У разі обстрілів задля безпеки людей прогулянку можуть скасувати.