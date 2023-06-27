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З нагоди Дня Конституції для киян і гостей столиці проведуть безплатні екскурсії

27 червня, 2023 вiвторок
18:07
Культура Київ, Майдан Незалежності

З нагоди Дня Конституції України, який відзначають 28 червня, для киян і гостей столиці проведуть безоплатні екскурсії. Для участі потрібно попередньо зареєструватись

Про це повідомила пресслужба Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Під час екскурсії "Тисячолітній шлях Конституції", початок якої заплановано на 15:00, гід розкаже, якими були перші закони давньоруської держави, війська Запорозького та УНР, а також про те, як приймали Основний Закон незалежної України.

Маршрут: Золоті Ворота → «Український клуб» → Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка → Київський міський будинок учителя → Пам'ятник М. Грушевському → Жовтий корпус КНУ → вул. Б. Хмельницького → Будівля КМДА → Майдан Незалежності.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/Y57mt19SaxMNi1jw8

Екскурсія "Конституція – від Пилипа Орлика до Основного Закону України" передбачає знайомство з Основним Законом України від часів його першої розробки до сьогодення. Початок заплановано на 17:00.

Маршрут: Станція метро «Арсенальна» → вул. М. Грушевського → вул. Липська → вул. П. Орлика → вул. Академіка Богомольця → вул. Круглоуніверситетська → вул. Хрещатик → Майдан Незалежності → Софійська площа → вул. Володимирська.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/Vt6PBhgUCrxbU8RP8

Під час екскурсії "Шляхами українського права" учасники зможуть дізнатися про складний процес становлення конституційного права в Україні, а також про людей та події, які мали визначальний вплив на цей процес. Прогулянка почнеться о 18:00.

Маршрут: Червоний корпус КНУ → Пам'ятник М. Грушевському → Київський міський будинок учителя → Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка → Будівля КМДА → Майдан Незалежності → Європейська площа → Національна Філармонія України.

Реєстрація за посиланням:

https://forms.gle/Bjuo9FAEPcoavjhj6

Якщо під час екскурсії пролунає сигнал повітряної тривоги, учасників спрямують в укриття. У разі обстрілів задля безпеки людей прогулянку можуть скасувати.

  • У Львові з нагоди Дня Конституції відбудеться низка безплатних заходів для дітей, зокрема відеоекскурсії, правова вікторина та флешмоб.
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