Про це інформує Харківська ОВА.

"Ця евакуація продовжується. Я спеціально не називаю напрямок з міркувань безпеки. А люди дійсно хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій та повернутися до міст, підконтрольних Україні", - сказав Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна.

Також він зауважив, що наразі немає підстав для масової організованої евакуації з Харкова.

"Підстави – це небезпека вторгнення ворога до міста Харкова або окупація міста. Нинішня воєнна обстановка дозволяє говорити про те, що такої необхідності в нас зараз немає", - сказав Олег Синєгубов.

Як повідомляє керівник ОВА, на сьогодні у Харкові приблизно половина того населення, яке проживало у місті до 24 лютого. Зокрема це 700-800 тисяч мешканців.

До початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові проживало орієнтовно 1,5 млн людей.

Синєгубов також нагадав, що перебувати на вулицях міста все ще небезпечно та закликав обов’язково дослухатися до сигналів про повітряну тривогу.

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