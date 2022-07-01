З окупованих територій Харківщини евакуювали уже 6 тис. людей, - ОВА
За даними очільника ОВА Олега Синєгубова, на одному з напрямків Харківщини вдалося врятувати майже 6 тисяч людей. Евакуація відбувається щотижня
Про це інформує Харківська ОВА.
"Ця евакуація продовжується. Я спеціально не називаю напрямок з міркувань безпеки. А люди дійсно хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій та повернутися до міст, підконтрольних Україні", - сказав Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна.
Також він зауважив, що наразі немає підстав для масової організованої евакуації з Харкова.
"Підстави – це небезпека вторгнення ворога до міста Харкова або окупація міста. Нинішня воєнна обстановка дозволяє говорити про те, що такої необхідності в нас зараз немає", - сказав Олег Синєгубов.
Як повідомляє керівник ОВА, на сьогодні у Харкові приблизно половина того населення, яке проживало у місті до 24 лютого. Зокрема це 700-800 тисяч мешканців.
До початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові проживало орієнтовно 1,5 млн людей.
Синєгубов також нагадав, що перебувати на вулицях міста все ще небезпечно та закликав обов’язково дослухатися до сигналів про повітряну тривогу.
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