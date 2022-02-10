З початку доби окупанти п'ять разів порушили "тишу": задіяли гранатомети, кулемети та безпілотник
З початку доби 10 лютого станом на 17:00 російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Окупанти двічі стріляли по українських позиціях з гранатометів різних систем поблизу Пісків.
У напрямку зайцевого російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
З великокаліберних кулеметів вороги вели вогонь біля Гранітного.
Три постріли ВОГ-17 окупанти скинули з безпілотного літального апарату поблизу населеного пункту Тарамчук.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомляють у штабі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.76
Купівля 27.76Продаж 28.03
-
EUR
Купівля 31.64Продаж 32.07
- Актуальне
- Важливе