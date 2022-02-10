З початку доби окупанти п'ять разів порушили "тишу": задіяли гранатомети, кулемети та безпілотник

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Окупанти двічі стріляли по українських позиціях з гранатометів різних систем поблизу Пісків.

У напрямку зайцевого російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

З великокаліберних кулеметів вороги вели вогонь біля Гранітного.

Три постріли ВОГ-17 окупанти скинули з безпілотного літального апарату поблизу населеного пункту Тарамчук.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомляють у штабі.



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