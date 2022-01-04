З початку доби окупанти в зоні ООС не стріляли
Станом на 17:00 4 січня в зоні Операції об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано обстрілів з боку російських військ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
"Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи ОС тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ.
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