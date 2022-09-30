Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні тимчасово захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - пишуть в ЗСУ.

З початку доби 30 вересня Росія завдала 3 ракетних та 5 авіаційних ударів. Ворог здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України.

Для руйнування цивільної інфраструктури міст, ворог продовжує використовувати ударні БпЛА “Shahed-136” іранського виробництва. Від ворожих ударів постраждало понад 25 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка.

Противник продовжує обстріли населених пунктів з танків та артилерії різних типів:

Слобожанський напрямок – в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;

– в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ; Краматорський напрямок – в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера;

– в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера; Бахмутський напрямок – Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк;

– Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк; Авдіївський напрямок – Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка;

– Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка; Новопавлівський напрямок – в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко.

– в районах населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко. Запорізький напрямок активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське

активних наступальних дій противник не вів. Вогневого ураження завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське Південнобузький напрямок обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb