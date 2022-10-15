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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією З початку доби Росія завдала 4 ракетні та 17 авіаударів по Україні

З початку доби Росія завдала 4 ракетні та 17 авіаударів по Україні

15 жовтня, 2022 субота
21:58
війна з Росією У Бахмуті ворог влучив у Палац культури імені Мартинова.

Російський агресор продовжує обстрілювати територію України, з початку доби 15 жовтня росіяни завдали 4 ракетні та 17 авіаударів

Про це йдеться у вечірньому звіті Генштабу.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - пишуть в ЗСУ.

Станом на 18:00 росіяни завдали з початку доби 4 ракетні та 17 авіаційних ударів по території України. Також здійснили до 10 обстрілів з РСЗВ. 

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 20 населених пунктів.  Серед них - Костянтинівка, Білогір’я, Іванівка, Нікополь, Бахмут, Соледар, Яковлівка, Давидів Брід та Наливайківка. В зону ураження потрапили інфраструктурні об’єкти на території Запорізької, Київської та інших областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також запуск ударних БпЛА з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

  • На Сіверському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Прогрес Чернігівської області та Павлівка, Дмитрівка, Мезенівка, Бачівськ, Соснівка Сумської області.
  • На Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Гатище, Липці, Огірцеве, Стариця, Уди. Також ворог задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії.
  • На Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Зарічне, Надія, Першотравневе, Терни та Торське.
  • На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення.
  • На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти наступальних дій не проводили. Вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Білогір’я, Вугледар, Времівка, Залізничне, Микільське, Новоукраїнка, Нескучне, Оріхів, Чарівне та Ольгівське.
  • На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

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