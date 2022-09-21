З початку доби росіяни завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, перегруповує свої війська, постійно веде повітряну розвідку", - пишуть у Генштабі

За добу ворог завдав 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Постраждала інфраструктура більш як 30 населених пунктів. Мова йде про Харків, Слов’янськ, Печеніги, Покровськ, Полтавка, Білогорівка, Невельське, Мар’їнка, Миролюбівка та Високопілля.

Противник також здійснює обстріли з танків, мінометів та артилерії по всій лінії фронту.

Сіверський напрямок:

Були удари РФ в районах населених пунктів Залізний Міст і Гута-Студенецька Чернігівської області та Манухівка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Волфине, Голишівське і Тур’я Сумської області.

Слобожанський напрямок:

В районах населених пунктів Грушівка, Куп’янськ, Ветеринарне, Гоптівка та Глибоке.

Краматорський напрямок:

Постраждали населені пункти: Ярова, Студенок, Тетянівка, Богородичне, Райгородок, Закітне та Озерне.

Бахмутський напрямок:

Соледар, Бахмутське, Роздолівка, Кліщівка, Краснополівка, Званівка, Юр’ївка та Нью-Йорк.

Авдіївський напрямок

Авдіївка, Красногорівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне та Первомайське.

"На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали близько 25 населених пунктів. Зокрема, Вугледар, Золота Нива, Гуляйполе, Рівнопілля та Зелене Поле", - додали в Генштабі.

Південнобузький напрямок:

Вогневого ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для розвідки й коригування вогню росіяни здійснили понад 60 вильотів БпЛА.

Щонайменше 6 безпілотників задіяли для завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури.

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