З початку нового етапу війни в Україні знешкодили 79,1 тис. вибухових пристроїв, майже 2 тис. авіаційних бомб та 567 кг вибухівки
З 24 лютого по 27 квітня в Україні знешкодили 79 169 вибухових пристроїв, 1 955 авіаційних бомб та 567.4 кг вибухівки
Про це заявив Міністр охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець на брифінгу про екологічну шкоду, завдану вторгненням Росії в Україну.
"Держава-агресор не засвоїла уроку минулого і організовує свідомий ядерний терор на атомних об'єктах України, залякуючи весь цивілізований світ. Міжнародна спільнота має визнати, що це виклик для всіх нас", - сказав Руслан Стрілець.
Відомо, що знищена військова техніка та боєприпаси, а також розірвані ракети та авіабомби забруднюють ґрунт і підземні води хімічними речовинами, зокрема важкими металами.
Внаслідок обстрілів фосфорними снарядами Авдіївки 26-27 квітня, у місті виникло кілька пожеж. Якщо фосфор у будь-якій формі потрапляє в організм людини, він викликає смерть в агонії. Продукти згоряння фосфору та їх розчини утворюють у ґрунтах солі.
Російські війська атакують інфраструктуру вздовж Чорного та Азовського морів і ставлять на якорі кораблі, забруднюючи воду та поширюючи токсини в море.
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