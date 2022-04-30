З початку нового етапу війни в Україні знешкодили 79,1 тис. вибухових пристроїв, майже 2 тис. авіаційних бомб та 567 кг вибухівки

Про це заявив Міністр охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів України Руслан Стрілець на брифінгу про екологічну шкоду, завдану вторгненням Росії в Україну.



"Держава-агресор не засвоїла уроку минулого і організовує свідомий ядерний терор на атомних об'єктах України, залякуючи весь цивілізований світ. Міжнародна спільнота має визнати, що це виклик для всіх нас", - сказав Руслан Стрілець.

Відомо, що знищена військова техніка та боєприпаси, а також розірвані ракети та авіабомби забруднюють ґрунт і підземні води хімічними речовинами, зокрема важкими металами.



Внаслідок обстрілів фосфорними снарядами Авдіївки 26-27 квітня, у місті виникло кілька пожеж. Якщо фосфор у будь-якій формі потрапляє в організм людини, він викликає смерть в агонії. Продукти згоряння фосфору та їх розчини утворюють у ґрунтах солі.



Російські війська атакують інфраструктуру вздовж Чорного та Азовського морів і ставлять на якорі кораблі, забруднюючи воду та поширюючи токсини в море.