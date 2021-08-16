З різницею у 7 хвилин: у Грузії сталось два землетруси

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Національного центру сейсмічного моніторингу країни.

Поштовхи були зафіксовані в 5:44 за тбіліським часом біля села Самеба, за 24 кілометри на схід від міста Ніноцмінда.

Через 7 хвилин там же стався повторний землетрус магнітудою 3,2.

Осередок першого землетрусу зафіксований на глибині 7 км, а другого - на глибині 2 км. Інформації про потерпілих або руйнування немає.