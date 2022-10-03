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За 2 жовтня на Донеччині від рук окупантів загинув мирний житель, ще 8 - поранені

3 жовтня, 2022 понедiлок
08:48
війна з Росією Краматорськ, Донеччина, обстріл

На Донеччині за минулу добу від рук загарбників загинув мирний житель, ще 8 зазнали поранень

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко у телеграмі.

Загиблий проживав у Бахмуті. Кириленко також зазначає, що у Краматорську медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Харківщині.

Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 917 людей, поранено - 2312. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точна кількість яких не встановлена. 

  • 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман на Донеччині.

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