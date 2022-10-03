За 2 жовтня на Донеччині від рук окупантів загинув мирний житель, ще 8 - поранені
На Донеччині за минулу добу від рук загарбників загинув мирний житель, ще 8 зазнали поранень
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко у телеграмі.
Загиблий проживав у Бахмуті. Кириленко також зазначає, що у Краматорську медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Харківщині.
Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинуло 917 людей, поранено - 2312. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точна кількість яких не встановлена.
- 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман на Донеччині.
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