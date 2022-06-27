Про це повідомив керівник фонду Тарас Чмут у Facebook.

"Ми придбали 100 чергових нових пікапів. За ваші кошти для Збройних сил! Для розуміння масштабу - у плані закупівель держави на цей рік було 150 нових пікапів. Це до повномасштабного вторгнення, але все ж про розуміння об‘ємів", - написав він.

За його словами, вартість однієї машини приблизно 26 тисяч євро. Загальна вартість угоди - 2,6 млн євро.

"Всі авто закуплені офіційно, "в білу" з офіційним ввезеням до України та з постановкою на баланс військових частин. А це означає, що машини будуть офіційно заправлятися, ремонтуватися та експлуатуватися за офіційними військовими процедурами, а не за власні гроші військових та волонтерів", - зауважив Чмут.

Він розповів, кому передадуть машини.

"Здебільшого на мобільні вогневі групи з ПЗРК та ПТРК, можливо, снайперів та легкі мінометні розрахунки (60/82-мм). Для нас важливо не розпорошувати по одній машині на кожну бригади, а концентровано закривати всі потреби визначених частин/підрозділів - послідовно, одна за одною", - підсумував керівник фонду.