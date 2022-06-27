За 2,6 млн євро: фонд "Повернись живим" закупив 100 пікапів на фронт
Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” придбав для військових 100 нових пікапів, загальною вартістю 2,6 млн євро
Про це повідомив керівник фонду Тарас Чмут у Facebook.
"Ми придбали 100 чергових нових пікапів. За ваші кошти для Збройних сил! Для розуміння масштабу - у плані закупівель держави на цей рік було 150 нових пікапів. Це до повномасштабного вторгнення, але все ж про розуміння об‘ємів", - написав він.
За його словами, вартість однієї машини приблизно 26 тисяч євро. Загальна вартість угоди - 2,6 млн євро.
"Всі авто закуплені офіційно, "в білу" з офіційним ввезеням до України та з постановкою на баланс військових частин. А це означає, що машини будуть офіційно заправлятися, ремонтуватися та експлуатуватися за офіційними військовими процедурами, а не за власні гроші військових та волонтерів", - зауважив Чмут.
Він розповів, кому передадуть машини.
"Здебільшого на мобільні вогневі групи з ПЗРК та ПТРК, можливо, снайперів та легкі мінометні розрахунки (60/82-мм). Для нас важливо не розпорошувати по одній машині на кожну бригади, а концентровано закривати всі потреби визначених частин/підрозділів - послідовно, одна за одною", - підсумував керівник фонду.
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