За час повномасштабної війни до України завезли 10,7 тис. авто на потреби українських військових
З 24 лютого до України ввезли 10,7 тис. автівок для потреб ЗСУ
Про це з посиланням на начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігоря Матвійчука передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Для потреб Збройних Сил України, за 2 місяці повномасштабної війни, до нашої країни ввезено 10700 автомобілів", - ідеться в повідомленні.
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