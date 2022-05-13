Про це з посиланням на начальника відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління ДПСУ Ігоря Матвійчука передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Для потреб Збройних Сил України, за 2 місяці повномасштабної війни, до нашої країни ввезено 10700 автомобілів", - ідеться в повідомленні.

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