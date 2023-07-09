Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін в інтервʼю Bloomberg.

"Скільки - секрет. Я не сказав би, що ми такі молодці, що змогли збільшити виробництво боєприпасів за три місяці. Це так мало ми зробили у 2022 році", - заявив міністр.

Зазначається, що постачання зброї в Україну від США та їхніх союзників були основним напрямком у війні, але Київ поспішає нарощувати власне виробництво, щоб не залежати від благодійності. Згодом Камишін прагне знову зробити Україну великим експортером зброї.

"Ми повинні бути амбітними, тому що у нас немає вибору. Моя мета – зробити Україну арсеналом вільного світу", - сказав він.

За даними видання, наразі внутрішній випуск боєприпасів нарощується, хоча і з низької бази. Однак, швидше почали сходити з конвеєрів українські протитанкові комплекси "Стугна-П". Нарощування виробництва танків і бронетехніки є наступним пріоритетом, але, за словами Камишіна, це займе 3-6 місяців.