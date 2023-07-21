Про це повідомляє Опендатабот.

"За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд гривень. Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччі 2022-го. Найбільші збори - у платформи United24, рекорд за весь час великої війни. Донати решти фондів також помітно зросли у порівнянні з попередніми місяцями", - зазначають на платформі.

За даними Опендатаботу, основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 - 5,54 млрд грн або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 1,81 млрд грн (22%), а до фонду Сергія Притули - близько 1 млрд грн (12%).

Зазначається, що переважну більшість коштів, які перерахували на рахунки United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону) - 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решту жертвували на медичну допомогу і на відбудову України - це 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.

Крім цього, у червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн. Опендатабот називає таку суму абсолютним рекордом. Це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року - 2,24 млрд грн.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року - тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.

Схожа ситуація склалася і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд грн проти "середніх" 0,29 млрд грн впродовж січня-травня поточного року. Зростання у Фонді Сергія Притули склало аж 37% - у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.