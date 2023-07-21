За червень українці задонатили на ЗСУ рекордні 2,4 млрд грн
Лише за червень 2023 року українці надіслали рекордні 2,4 млрд грн на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України, які організовували збори для Збройних сил України. За пів року загальна сума донатів склала 8,4 млрд гривень
Про це повідомляє Опендатабот.
"За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд гривень. Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччі 2022-го. Найбільші збори - у платформи United24, рекорд за весь час великої війни. Донати решти фондів також помітно зросли у порівнянні з попередніми місяцями", - зазначають на платформі.
За даними Опендатаботу, основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 - 5,54 млрд грн або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 1,81 млрд грн (22%), а до фонду Сергія Притули - близько 1 млрд грн (12%).
Зазначається, що переважну більшість коштів, які перерахували на рахунки United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону) - 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів. Решту жертвували на медичну допомогу і на відбудову України - це 0,45 млрд грн та 0,16 млрд грн відповідно.
Крім цього, у червні на оборону українці пожертвували 2,4 млрд грн. Опендатабот називає таку суму абсолютним рекордом. Це майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум фіксували у липні минулого року - 2,24 млрд грн.
При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 раза перевищили показники періоду січня-травня поточного року - тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд грн на місяць.
Схожа ситуація склалася і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори "Повернись живим" - 0,34 млрд грн проти "середніх" 0,29 млрд грн впродовж січня-травня поточного року. Зростання у Фонді Сергія Притули склало аж 37% - у червні українці задонатили 0,22 млрд грн, тоді як у середньому цього року на рахунки заходило 0,16 млрд грн.
- 15 липня луцький волонтерський штаб "Ангар" отримав найбільший донат від початку повномасштабної війни з Росією – один мільйон 118 тисяч 766 гривень. Відомо, що благодійники захотіли лишитися непублічними.
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