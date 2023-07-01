За добу армія РФ втратила в Україні 530 військових, 35 артсистем та 1 танк, - Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 228 870 солдатів, 4 162 артилерійських систем та 3 545 безпілотників оперативно-тактичного рівня
Про це 1 липня проінформував Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 228 870 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4042 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7868 (+5) од,
- артилерійських систем – 4162 (+35) од,
- РСЗВ – 632 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 389 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26),
- крилаті ракети ‒ 1261 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 580 (+11).
Дані уточнюються.
- Зранку повідомлялося, що Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.
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