За добу окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі, з опівночі - 1: травмовано двох українських військових, ще одного поранено
Упродовж минулої доби, 20 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Від початку доби, 21 грудня, окупанти порушили "тишу" один раз
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У районі населених пунктів Гнутове та Водяне окупант задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.
У напрямку Новолуганського російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості.
З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
У напрямку Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
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