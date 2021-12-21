За добу окупанти 4 рази порушили "тишу" на Донбасі, з опівночі - 1: травмовано двох українських військових, ще одного поранено

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У районі населених пунктів Гнутове та Водяне окупант задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

У напрямку Новолуганського російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Невельського ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого - середньої тяжкості.

З початку доби, 21 грудня, станом на 7 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

У напрямку Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.



