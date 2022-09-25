Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 24 вересня в Україні становлять:

особового складу ‒ близько 56 700 (+400)

танків ‒ 2275 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од.

артилерійських систем – 1368 (+7) од.

РСЗВ – 328 (+1) од.

засобів ППО ‒ 171 (+1) од.

літаків – 259 (+4) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10)

крилатих ракет ‒ 241 (+1)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од.

спеціальної техніки ‒ 130 (+4) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

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