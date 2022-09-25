За добу Росія втратила 400 військових та 10 БПЛА, – Генштаб
У період із 24 лютого по 25 вересня ворог втратив 56700 солдатів, 2275 танків та майже 1000 БПЛА
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Орієнтовні втрати ворога з 24 лютого по 24 вересня в Україні становлять:
- особового складу ‒ близько 56 700 (+400)
- танків ‒ 2275 (+13) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4832 (+25) од.
- артилерійських систем – 1368 (+7) од.
- РСЗВ – 328 (+1) од.
- засобів ППО ‒ 171 (+1) од.
- літаків – 259 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 966 (+10)
- крилатих ракет ‒ 241 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3701 (+20) од.
- спеціальної техніки ‒ 130 (+4) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
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