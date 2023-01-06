Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 6 січня 2023 року Росія втратила на війні в Україні:

особового складу – близько 110 250 (+530) осіб,

танків – 3064 (+23) од,

бойових броньованих машин – 6124 (+16) од,

артилерійських систем – 2059 (+8) од,

РСЗВ – 431 (+5) од,

засоби ППО – 215 (+0) од,

літаків – 285 (+1) од,

гелікоптерів – 272 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0),

крилаті ракети – 723 (+0),

кораблі /катери – 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4797 (+38) од,

спеціальна техніка – 182 (+0).

Остаточні дані уточнюються.

"Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!" - наголосили в Генштабі.

За добу, 4 січня, морські піхотинці ліквідували 26 російських окупантів.

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