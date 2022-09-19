Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 54650 (+170)

танків ‒ 2212 (+2) од.

бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од.

артилерійських систем – 1313 (+4) од.

РСЗВ – 312 (+0) од.

засоби ППО ‒ 168 (+0) од.

літаків – 251 (+0) од.

гелікоптерів – 217 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2)

крилаті ракети ‒ 238 (+0)

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од.

спеціальна техніка ‒ 125 (+3)



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