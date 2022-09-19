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За добу Росія втратила в Україні 170 військових, 2 танки та 4 артилерійські системи, - Генштаб ЗСУ
З 24 лютого по 19 вересня Росія втратила в Україні 54 650 військових, 2212 танків та 1313 артилерійських систем
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54650 (+170)
- танків ‒ 2212 (+2) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4720 (+2) од.
- артилерійських систем – 1313 (+4) од.
- РСЗВ – 312 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од.
- літаків – 251 (+0) од.
- гелікоптерів – 217 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 920 (+2)
- крилаті ракети ‒ 238 (+0)
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 (+3) од.
- спеціальна техніка ‒ 125 (+3)
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