За добу росіяни вбили чотирьох та поранили двох мирних жителів Донеччини
За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці, ще 2 людей отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.
"Росія вбиває цивільних! За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - пише Кириленко.
Загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить – 781 людину. Також 1986 осіб було поранено.
Павло Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Російські війська 31 серпня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс. Поранено жінку.
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