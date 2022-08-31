За добу росіяни вбили чотирьох та поранили двох мирних жителів Донеччини

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

"Росія вбиває цивільних! За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Кліщіївці, 1 у Бахмуті та 1 у Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - пише Кириленко.

Загальне число вбитих жителів Донеччини з часу повномасштабного вторгнення становить – 781 людину. Також 1986 осіб було поранено.

Павло Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Російські війська 31 серпня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс. Поранено жінку.

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