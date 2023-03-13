За добу російські війська випустили понад 330 снарядів по Херсонщині: під вогонь потрапили будинки в облцентрі, є постраждалий
За минулу добу 12 березня російські війська двічі обстріляли житлові квартали Херсона. Загалом по області випустили щонайменше 330 снарядів, поранена людина
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російські окупанти 56 разів атакували Херсонщину, випустивши понад 330 снарядів", - пише пресслужба.
Повідомляється, що рашисти гатили по мирних населених пунктах області з мінометів, реактивних систем, артилерії, танків та дронів.
Російські війська двічі обстріляли житлові квартали міста Херсон. Снаряди ворога поцілили в приватні та багатоквартирні домівки українців.
12 березня унаслідок ударів рашистів одна людина дістала поранення.
- 11 березня російська армія 29 разів обстрілювала Херсонщину, в обласному центрі пошкоджено підприємство, приватні й багатоквартирні будинки.
- У Генштабі розповіли, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни намагаються перепродавати викрадені в інших населених пунктах гаджети та побутову техніку місцевим жителям.
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