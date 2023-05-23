За добу війни в Україні РФ втратила 480 військових, гелікоптер, 34 БПЛА та 40 артсистем
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 204 360 військових, 295 гелікоптерів, 2864 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 3318 артилерійських систем
Про це повідомили 23 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
- особовий склад ‒ близько 204360 (+480) осіб ліквідовано,
- танки ‒ 3789 (+4) од,
- бойові броньовані машини ‒ 7419 (+12) од,
- артилерійські системи – 3318 (+40) од,
- РСЗВ – 565 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од,
- літаки – 309 (+0) од,
- гелікоптери – 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2864 (+34),
- крилаті ракети ‒ 1015 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 433 (+6).
Дані уточнюються.
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