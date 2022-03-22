За добу знищено 1 літак, 2 гелікоптери, 6 безпілотників та декілька ракет, - Повітряні сили ЗСУ
21 березня російські окупанти намагалися наростити свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.
Про це йдеться у фейсбуці Командування Повітряних Сил, інформує Еспресо.TV
"Окрім застосування багатьох безпілотних літальних апаратів, противник використовує бомбардувальну, штурмову та винищувальну авіацію, крилаті та балістичні ракети на різних напрямках", - повідомляють військові.
Авіацією Повітряних Сил здійснено десятки літаковильотів, із повітряними боями, перехопленнями та ударами по колонах та скупченню техніки рашистів.
"Протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України сьогодні знищено чотири БпЛА, два вертольоти та кілька крилатих ракет (уточнюється). ППО Сухопутних військ інформує про ураження одного літака окупантів та двох безпілотників", - йдеться у звіті.
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