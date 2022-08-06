Про це повідомив в телеграм спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Продовжуємо рубрику під назвою - знищено склади БК та бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК та 2 російські бази", - повідомив Братчук.

Усього було знищено:

у Донецьку - склад із боєприпасами;

Нова Каховка (Херсонська область) – база;

Чорнобаївка - уточнюється;

Олешківський район (Херсонська область) - склад із боєприпасами та база;

Токмак (Запорізька область) – склад із боєприпасами;

Херсонський район – склад із боєприпасами;

Бериславський район (Херсонська область) – склад із боєприпасами;

Токарівка (Херсонська область) – склад із боєприпасами;

Білозерський район (Херсонська область) – склад із боєприпасами;

Макіївка (Донецька область) – склад із боєприпасами.

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