За добу знищено 7 складів із боєприпасами та 2 бази російських окупантів, - Братчуук
За добу ,5 серпня, українські захисники та захисниці знищили 7 складів із боєприпасами та 2 бази російських окупантів
Про це повідомив в телеграм спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Продовжуємо рубрику під назвою - знищено склади БК та бази рашистів. Протягом доби було демілітаризовано 7 складів БК та 2 російські бази", - повідомив Братчук.
Усього було знищено:
- у Донецьку - склад із боєприпасами;
- Нова Каховка (Херсонська область) – база;
- Чорнобаївка - уточнюється;
- Олешківський район (Херсонська область) - склад із боєприпасами та база;
- Токмак (Запорізька область) – склад із боєприпасами;
- Херсонський район – склад із боєприпасами;
- Бериславський район (Херсонська область) – склад із боєприпасами;
- Токарівка (Херсонська область) – склад із боєприпасами;
- Білозерський район (Херсонська область) – склад із боєприпасами;
- Макіївка (Донецька область) – склад із боєприпасами.
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