За добу ЗСУ ліквідували 740 росіян, літак і 4 танки
Від початку повномасштабного вторгнення в Україні знищили 114 130 загарбників, 3098 танків, 2086 артилерійських систем та 286 літаків
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 13 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано.
- танків ‒ 3098 (+4) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6167 (+8) од.
- артилерійських систем – 2086 (+4) од.
- РСЗВ – 437 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 218 (+0) од.
- літаків – 286 (+1) од.
- гелікоптерів – 276 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0).
- крилатих ракет ‒ 723 (+0).
- кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) од.
- спеціальної техніки ‒ 184 (+0).
Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що українські воїни продовжували нищити ворога та відбили атаки в районах 17 населених пунктiв Донеччини та Луганщини минулої доби.
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