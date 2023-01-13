За добу ЗСУ ліквідували 740 росіян, літак і 4 танки

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на фейсбуці.

Від 24 лютого 2022 року до 13 січня 2023 року Росія втратила в Україні:

особового складу ‒ близько 114 130 (+740) осіб ліквідовано.

танків ‒ 3098 (+4) од.

бойових броньованих машин ‒ 6167 (+8) од.

артилерійських систем – 2086 (+4) од.

РСЗВ – 437 (+0) од.

засобів ППО ‒ 218 (+0) од.

літаків – 286 (+1) од.

гелікоптерів – 276 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0).

крилатих ракет ‒ 723 (+0).

кораблів/катерів ‒ 17 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) од.

спеціальної техніки ‒ 184 (+0).

Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що українські воїни продовжували нищити ворога та відбили атаки в районах 17 населених пунктiв Донеччини та Луганщини минулої доби.

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