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За "фабрикацію справ" і "руйнування судової системи України": суддя Печерського райсуду Києва потрапила до бази "Миротворця"

12 січня, 2022 середа
11:21
Суспільство Віта Бортницька

Віту Бортницьку, суддю Печерського районного суду Києва, внесли до бази сайту "Миротворець"

Про це йдеться на сайті "Миротворець".

"Усвідомлені дії, спрямовані на руйнування судової системи України шляхом її дискредитації та підриву довіри до неї. Співучасник злочинів із фабрикації кримінальних справ стосовно завідомо невинних осіб", - йдеться на сайті бази.

Також на сайті оприлюднили факти, на основі яких прийшли до такого висновку: 

  • Участь у фабрикації так званої "Справи про держзраду Порошенка", кримінальне провадження №22016130000000212. Арешт майна та телерадіокомпаній (Порошенко не належать) під свідомо сфабрикованим ДБР приводом;

  • Жовтень 2021 рік - відправила обвинуваченого у державній зраді та фінансуванні тероризму нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука під домашній арешт;

  • Раніше без мотивації відмовляла у зміні запобіжного заходу Андрію Антоненку, а також відмовляла його адвокатам у доступі до результатів експертиз у справі;

  • Грудень 2019 рік - Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням колишніх народних депутатів фракції "Партія регіонів" Олександра Єфремова, Сергія Гордієнка та Олександра Стояна в організації ухвалення "диктаторських законів" 16 січня 2014 року. Суддя Бортницька під час ухвалення рішення послалася на закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" від 13 травня 2014 року, який частково декриміналізував злочини, у яких звинувачувалися Єфремов, Гордієнко та Стоян.

Зазначається, рішення про невідповідність судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької Віти Вікторівни критеріям доброчесності та професійної етики". 

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Кримінал
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