За крадіжки віскі жителя Кривого Рогу засудили на півроку
У Кривому Розі винесено вирок чоловіку, який кілька разів вкрав елітний віскі з супермаркету
Чоловік здійснював крадіжки в крамниці Varus на мікрорайоні 5-й Зарічний в Покровському районі міста, передає Еспресо.TV.
"Він більше п'яти разів крав пляшки елітного віскі. Вартість кожної становила понад 700 грн", - наводить подробиці Перший Криворізький.
Поліцейські затримали зловмисника і відкрили кримінальну справу за фактом крадіжок.
Матеріали справи передали до Жовтневого районного суду.
Суддя Ростислав Дехта засудив чоловіка до 6 місяців арешту.
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