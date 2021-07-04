За крадіжки віскі жителя Кривого Рогу засудили на півроку

Чоловік здійснював крадіжки в крамниці Varus на мікрорайоні 5-й Зарічний в Покровському районі міста, передає Еспресо.TV.



"Він більше п'яти разів крав пляшки елітного віскі. Вартість кожної становила понад 700 грн", - наводить подробиці Перший Криворізький.



Поліцейські затримали зловмисника і відкрили кримінальну справу за фактом крадіжок.



Матеріали справи передали до Жовтневого районного суду.



Суддя Ростислав Дехта засудив чоловіка до 6 місяців арешту.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb