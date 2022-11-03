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За лише Росія та Китай. Радбез ООН не підтримав резолюцію РФ про пошук "біологічної зброї" в Україні

3 листопада, 2022 четвер
01:03
війна з Росією радбез ООН

Рада безпеки ООН не прийняла резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування "військово-біологічної діяльності" України та США

Про це повідомляє WP.

За резолюцію проголосували лише РФ та Китай. США, Великобританія та Франція виступили проти, а десять інших країн Радбезу утрималися. Резолюцію не ухвалили, оскільки вона не набрала мінімум дев’яти голосів, необхідних для цього.

Минулого тижня Росія поширила в Раді безпеки 310-сторінковий документ, в якому стверджувалося, що "біологічна діяльність" відбувається в Україні за підтримки Міністерства оборони США.

В ООН заявили про відсутність доказів щодо наявності "біологічної зброї" в України, попри звинувачення Росії.

Заступник посла Росії Дмитро Полянський визнав після голосування, що його уряд "дуже розчарований" тим, що Рада не відповіла позитивно на його прохання створити комісію.

Посол США Лінда Томас-Грінфілд пояснила, що Сполучені Штати проголосували проти резолюції, "оскільки вона заснована на дезінформації, нечесності, недобросовісності та повній відсутності поваги до цього органу".

Томас-Грінфілд назвала зустріч "колосальною втратою часу" і сказав, а російські заяви частиною московської "кампанії дезінформації", яка намагається "відвернути увагу від звірств, які російські сили чинять в Україні, і відчайдушних намагань виправдання невиправданої війни".

Ще у вересні на зустрічі 197 держав-учасниць Конвенції про біологічну зброю вона сказала, що "Росія не надала жодних достовірних доказів на підтримку цих неправдивих звинувачень".

І тепер Томас-Грінфілд різко заявила, що для Росії цього недостатньо, і "вона неправомірно висунула ті самі неправдиві претензії тут, зловживаючи своїм становищем і ображаючи усіх".

Видання наголошує, що початкове твердження Росії про секретні американські лабораторії біологічної зброї в Україні в березні було заперечено незалежними вченими, українськими лідерами та офіційними особами в Білому домі та Пентагоні. Розслідування Associated Press у березні показало, що ця заява пускає коріння в Інтернеті, об’єднуючи прихильників теорії змови щодо COVID-19, прихильників QAnon і деяких прихильників колишнього президента Дональда Трампа.

Україна справді має мережу біологічних лабораторій, які отримали фінансування та дослідницьку підтримку від США. Вони належать і управляються Україною та є частиною ініціативи під назвою Програма зменшення біологічної загрози, яка спрямована на зменшення ймовірності смертельних спалахів, як природних, так і створений людиною. Зусилля США беруть свій початок у 1990-х роках, щоб демонтувати програму колишнього Радянського Союзу зі зброї масового знищення.

Нагадаємо, Росія скликала засідання Ради Безпеки щодо своїх претензій минулого четверга. Посол Росії в ООН Василь Небензя звинуватив США у проведенні в Україні роботи зі смертельно небезпечними мікроорганізмами, зокрема холерою, чумою.

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Радбез ООН
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