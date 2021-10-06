За новий інструмент для молекулярного конструювання: Нобелівську премію з хімії отримали двоє вчених
Нобелівську премію з хімії отримали британсько-американський вчений Девід Макміллан та німець Бенджамін Ліст "за розвиток асиметричного органічного каталізу"
Про це повідомив Нобелівський комітет у Twitter.
Нагороду вручать "за розвиток асиметричного органокаталізу" – інструменту з синтезування молекул.
"Це мало великий вплив на фармацевтичні дослідження та зробило хімію зеленішою", - пояснюється роль учених у пресрелізі комітету.
Каталізатори, які контролюють та прискорюють хімічні реакції, є фундаментальним інструментом для науки, але вважали, що їх лише два: метали та ензими.
Ліст та Макміллан незалежно один від одного розробили третій тип - асиметричний органічний каталіз.
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