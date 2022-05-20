За останню добу мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах
За 19 та 20 травня у Бельгії, Німеччині, Канаді та Австралії підтверили перші випадки мавпячої віспи. Також раніше випадки зафіксовані у Великобританії, Португалії та Іспанії
Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.
За останню добу мавпяча віспа продовжила поширюватися світом.
19 травня:
У Бельгії виявили перші два випадки віспи мавп. Двоє інфікованих в Антверпені перебували в ізоляції. Ще один випадок був у чоловіка із регіону Фламандський Брабант. Пацієнт також не був серйозно хворим.
Канадське агентство охорони здоров’я підтвердило перші два випадки зараження вірусом віспи мавп у країні.
20 травня:
У Німеччині зафіксували перший випадок віспи мавп.
Австралія повідомила про перший випадок мавпячої віспи у мандрівника, який нещодавно повернувся з Великобританії.
У Британії підтвердили 11 нових випадків цього захворювання. Раніше там повідомлялося про 9 випадків.
В Іспанії кількість випадків віспи мавп зросла до 21. Регіональна влада Мадрида 20 травня повідомила про 14 нових хворих. Ще 19 підозрілих випадків у центральному регіоні Мадрида та один на Канарських островах.
У Португалії наразі виявлено 23 підтверджених випадки.
Довідково. Мавпяча віспа — рідкісне тропічне захворювання, перебіг якого залежить від штаму. Штам "Конго" викликає важкий перебіг: 10% хворих, зараженим ним, помирає. Смертність від західноафриканського штаму становить 1%, і саме його зараз фіксують, приміром, у Великій Британії.
Інфікування відбувається повітряно-крапельним шляхом, при контакті з біологічними рідинами заражених людей чи тварин (мавп, білок, гризунів), а також при вживанні в їжу м'яса інфікованих тварин. Однак експерти зазначають, що найчастіше вірус передається від тварин.
- Раніше ми повідомляли про зареєстровані випадки в Іспанії, у Португалії – 5. Хворобу також зафіксували у Великій Британії, Канаді і США.
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