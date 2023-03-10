Про це в ефірі Еспресо заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Бахмут - це центр бойових дій. Ворог здійснює уже багато тижнів по декілька десятків штурмів на цьому напрямку щодоби. За цю добу - 57 боєзіткнень на Бахмутському напрямку, в районі міста - 23 боєзіткнення. Також ворог здійснив 188 обстрілів артилерією, 20 - з них безпосередньо міста. 191 росіянин вбитий на напрямку, 319 - поранені, 1 потрапив в полон", - сказав він.

Череватий наголосив, що Бахмут - це головна ціль для нашого ворога.

"Останні дні росіяни або намагаються стиснути кільце для оточення, або прорватися в самому місті. Наше командування бачить ці наміри, упереджує такі його дії і намагається докладати зусиль, щоб максимально зменшити ефективність ворога", - підсумував речник.