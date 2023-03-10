За останню добу під Бахмутом знищено майже 200 росіян, - речник Східного угрупування військ Череватий
Останні дні російські окупаційні війська або намагаються стиснути кільце для оточення Бахмута, або прорватися в самому місті
Про це в ефірі Еспресо заявив речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий.
"Бахмут - це центр бойових дій. Ворог здійснює уже багато тижнів по декілька десятків штурмів на цьому напрямку щодоби. За цю добу - 57 боєзіткнень на Бахмутському напрямку, в районі міста - 23 боєзіткнення. Також ворог здійснив 188 обстрілів артилерією, 20 - з них безпосередньо міста. 191 росіянин вбитий на напрямку, 319 - поранені, 1 потрапив в полон", - сказав він.
Череватий наголосив, що Бахмут - це головна ціль для нашого ворога.
"Останні дні росіяни або намагаються стиснути кільце для оточення, або прорватися в самому місті. Наше командування бачить ці наміри, упереджує такі його дії і намагається докладати зусиль, щоб максимально зменшити ефективність ворога", - підсумував речник.
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