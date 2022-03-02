За сім днів повномасштабної війни з РФ загинуло понад 2 000 мирних українців

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



"Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна і весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії та Білорусії, а кожна година - це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників", - йдеться у дописі ДСНС.



Впродовж семи днів повномасштабної війни путінська армія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2 000 мирних українців, не рахуючи військових.



За останні сім днів ДСНС вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів і евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.



При виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 зазнали травм.



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