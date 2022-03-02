За сім днів повномасштабної війни з РФ загинуло понад 2 000 мирних українців
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло понад 2 тисячі цивільних українців, не враховуючи захисників
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"Друг пізнається в біді. Вже понад 160 годин Україна і весь український народ тримає оборону від підступного і цинічного нападу Росії та Білорусії, а кожна година - це втрачені життя наших дітей, жінок та захисників", - йдеться у дописі ДСНС.
Впродовж семи днів повномасштабної війни путінська армія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час вже загинуло понад 2 000 мирних українців, не рахуючи військових.
За останні сім днів ДСНС вдалося зберегти життя більш ніж 150 осіб, ліквідувати понад 400 пожеж, які виникали після ворожих обстрілів і евакуювати понад 500 людей. Піротехніки знешкодили 416 вибухонебезпечних предметів.
При виконанні завдань загинуло 10 рятувальників та 13 зазнали травм.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.15
-
EUR
Купівля 32.7Продаж 34.78
- Актуальне
- Важливе