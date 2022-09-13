За сценарієм Харківщини. Окупаційна влада Запоріжжя боїться наступу ЗСУ

Про це в ефірі РБК заявив представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов.

За його словами, "такого обсягу техніки такої кількості ще не було на запорізькому фронті до сьогодні". Українські підрозділи розміщені впродовж усієї лінії зіткнення (близько 140 кілометрів).

Як стверджує Рогов, ЗСУ зробили кілька спроб розвідки боєм, а активність українців може свідчити про спробу наступу найближчим часом.

Серед іншого, серед техніки, підтягнутої до лінії розмежування, помітили РСЗВ HIMARS ,важку артилерію та безпілотники.

"Видно, що йде підготовка спроби наступу за тим же сценарієм, що й на Харківщині. Вздовж всієї лінії розмежування розміщена техніка і є декілька ударних кулаків, де підвищена кількість артилерії і бронетехніки. А де буде нанесено головний удар – ніхто не знає і це найбільш складне питання", - розпачає Рогов.

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