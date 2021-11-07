За українську мову. П'яний виходець з Луганська ударом ножа в серце вбив людину на азовському курорті Кирилівка

Нападнику не сподобалося, що той сплікувався українською мовою, стверджує батько покійного. Прибулий на місце традегії поліцейський намагався реанімувати хлопця, проте марно, передає Еспресо.TV.



Зловмисник покликав Миколу надвір, а той, будучи впевненим у власних силах, не відмовився.







Хоча 26-річний хлопець був чемпіоном з джіу-джитсу, він не зміг захиститися від ножового удару, який прийшовся у серце, наводить подробиці місцеве RIA-M.tv.



Микола був єдиним сином відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.



Про трагедію Олег Дмитрович розповів у соцмережі.