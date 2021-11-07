За українську мову. П'яний виходець з Луганська ударом ножа в серце вбив людину на азовському курорті Кирилівка
26-річний Микола Балабатько з розташованого на узбережжі Азовського моря курортного містечка Кирилівка (Запорізька область) у ніч з 5 на 6 листопада 2021 року помер від удару ножем у серце, завданого нетверезим чоловіком з Луганської області
Нападнику не сподобалося, що той сплікувався українською мовою, стверджує батько покійного. Прибулий на місце традегії поліцейський намагався реанімувати хлопця, проте марно, передає Еспресо.TV.
Зловмисник покликав Миколу надвір, а той, будучи впевненим у власних силах, не відмовився.
Хоча 26-річний хлопець був чемпіоном з джіу-джитсу, він не зміг захиститися від ножового удару, який прийшовся у серце, наводить подробиці місцеве RIA-M.tv.
Микола був єдиним сином відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму, власника готелю "Перлина прибою" у Кирилівці Олега Балабатька.
Про трагедію Олег Дмитрович розповів у соцмережі.
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