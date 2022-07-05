Заарештована у РФ олімпійська чемпіонка зі США попросила про порятунок у Байдена
Звинувачена у Росії у перевезенні наркотиків американська баскетболістка Брітні Грайнер написала до президента США Джо Байдена листа із проханням про порятунок
Про це повідомляє DW.
Листа зіркової баскетболістки оприлюднили 5 липня її рідні.
"Я знаю, що у вас багато справ, але прошу вас не забувати про мене та інших американських ув'язнених. Будь ласка, зробіть усе, що ви можете, щоб повернути нас додому. Сидячи тут у російській в'язниці наодинці зі своїми думками, я жахаюся думки, що можу залишитися тут назавжди", - написала Грайнер.
Вона додала, що голосувала за Байдена на президентських виборах у 2020 році, а її батько є ветераном війни у В'єтнамі.
31-річна Брітні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет. Суд над баскетболісткою розпочався 1 липня. Її звинуватили у навмисному перевезенні наркотиків до Росії. Грайнер загрожує до 10 років ув'язнення.
Брітні Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга.
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