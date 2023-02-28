Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. Командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках", - йдеться у повідомленні.

Члени Ставки також розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.