Забезпечення боєприпасами і технікою та кадрові потреби: відбулося засідання Ставки
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 лютого, провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
"Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський та командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський доповіли про перебіг бойових дій у районах відповідальності їхніх угруповань. Командувач ОСУВ "Північ" Сергій Наєв та командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов доповіли про ситуацію на Північному та Південному напрямках", - йдеться у повідомленні.
Члени Ставки також розглянули загальну оперативну обстановку та ймовірний характер дій противника найближчим часом, про що доповіли Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Крім того, було розглянуто стан забезпечення сил оборони боєприпасами й технікою, перебіг підготовки українських військовослужбовців за кордоном, зокрема потреби сил оборони щодо чисельності та спеціальностей.
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