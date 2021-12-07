Заборонені міномети та гранатомети: окупанти тричі обстріляли українські позиції в зоні ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.



Загарбники обстріляли українські позиції у напрямку Майорська з автоматичних станкових гранатометів.



З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Новоолександрівки.



Поруч із Південним росіяни застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.



Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Українська армія відкривала вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.





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