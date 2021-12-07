Заборонені міномети та гранатомети: окупанти тричі обстріляли українські позиції в зоні ООС
У вівторок, 7 грудня, станом на 17:00 російські окупаційні війська в районі проведення Операції об'єднаних сил тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши в тому числі заборонене Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.
Загарбники обстріляли українські позиції у напрямку Майорська з автоматичних станкових гранатометів.
З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї окупанти вели вогонь у бік Новоолександрівки.
Поруч із Південним росіяни застосували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає. Українська армія відкривала вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.44
-
EUR
Купівля 30.57Продаж 30.99
- Актуальне
- Важливе