Задіяні на адмінкордоні з Кримом десантники провели навчання з вогневої підготовки
Десант Збройних Сил України провів навчання з вогневої підготовки поблизу адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом
Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил ЗСУ у Facebook.
"На одному із полігонів відбулися заняття із вогневої підготовки. Як зазначив командир підрозділу, який виконуює бойові завдання на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією АР Крим, навчальні цілі - досягнуті", - йдеться у повідомленні.
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