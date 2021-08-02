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Головна Економіка Задля підвищення безпеки: Укравтодор ініціює зміни норм будівництва доріг

Задля підвищення безпеки: Укравтодор ініціює зміни норм будівництва доріг

2 серпня, 2021 понедiлок
13:37
Економіка Укравтодор

Укравтодор ініціює зміни до державних будівельних норм (ДБН) у частинах проєктування та будівництва доріг для підвищення їх безпеки

Про це у Facebook повідомила пресслужба Укравтодору.

Згідно з повідомленням, головний державний науково-дослідний інститут (НДІ) "ДерждорНДІ" розробив проєкт змін до ДБН щодо проєктування та будівництва автомобільних доріг. На сьогодні документ схвалено на засіданні Науково-технічної ради Міністерства розвитку громад та територій та направлено на погодження у відповідальне відомство.

Зазначається, що Укравтодор пропонує оновити деякі вимоги до автомобільних доріг: прописує нові вимоги щодо мінімальної товщини шарів дорожнього одягу, смуг руху для аварійної зупинки, пішохідних переходів, дорожніх огорож тощо.

Крім того, Укравтодор пропонує заборони ліві віднесені повороти на дорогах вищих категорій, крім пересічень з інтенсивністю руху до 20 тис. автомобілів за добу.

Також передбачається влаштування пішохідних переходів в різних рівнях на дорогах І категорії; обов'язкове освітлення автомобільни доріг міжнародного значення І категорії з інтенсивністю руху понад 30 тис. автомобілів за добу; модернізацію проєктування транспортних розв'язок.

В Укравтодорі зазначають, що у новому ДБН також надаються варіанти влаштування перехідно-швидкісних смуг в залежності від різних умов пересічення потоків.

Крім того, зазначили у пресслужбі, для підвищення безпеки у 2021 році Укравтодор планує встановлювати нові дорожні знаки на автошляхах. 

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Укравтодор
будівництво доріг
ДБН
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